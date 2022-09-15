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إقتصاد

"روس نفط" الروسية تسدد ضرائب قياسية في النصف الأول من 2022

Lebanon 24
15-09-2022 | 15:00
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أفادت "روس نفط"، كبرى شركات الطاقة الروسية، بأنها سددت ضرائب قياسية للميزانية الروسية بلغت 2.1 تريليون روبل في النصف الأول من عام 2022، بزيادة 20%على أساس سنوي.

وقالت الشركة الروسية في بيان لها، إن "العبء الضريبي في صناعة النفط، غير المتكيف مع الظروف الخارجية المتغيرة، هو الأعلى في البلاد ويستمر في النمو. في نهاية النصف الأول من عام 2022 وصلت المدفوعات الضريبية للشركة إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون روبل (زيادة بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021)".
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وفيما يتعلق بإنتاج النفط، أفادت الشركة بأن إنتاجها من الهيدروكربونات في النصف الأول من عام 2022 زاد بنسبة 1.5% إلى 4.85 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، فيما زاد إنتاج الغاز بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 1.12 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.
المصدر: روسيا اليوم
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