ملياردير يتبرّع بشركته لمكافحة تغيّر المناخ... من هو؟ (صورة)

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أعلن الملياردير الأميركي المؤسس لشركة "باتاغونيا" لبيع الملابس إيفون شوينارد أنه تنازل عن شركته إلى صندوق خيري، مشيرا إلى أن "جميع الأرباح ستخصص لإنقاذ كوكبنا من تداعيات التغير المناخي".وأضاف شوينارد أن "أي ربح لم يتم إعادة استثماره في إدارة الأعمال، سيخصص لمكافحة تغير المناخ".وتابع: "بدلا من استخراج الموارد من الطبيعة وتحويلها إلى ثروة، سنستخدم الثروة التي تخلقها باتاغونيا لحماية الطبيعة".وقال إن هذ الثروة ستبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا، اعتمادا على الحالة المالية للشركة.