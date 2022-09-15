تسعيرة مرتفعة... كم بلغ الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 37900 - 38000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 38000 - 38100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.