بينها ذهب ونحاس.. اكتشافات جيولوجية جديدة في السعودية هذه تفاصيلها

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ممثلة بمركز المسح والتنقيب عن المعادن، بمشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة، عن اكتشافات بمواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس في المدينة المنورة.

وتمثلت الاكتشافات بوجود خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا "درع أم البراك اقليم الحجاز" بمنطقة المدينة المنورة، ويعد هذا الاكتشاف حدثاً مهماً في تلك المنطقة، وتشكل امتداداً طبيعياً لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.

وجرى أيضًا اكتشاف خام النحاس، تمثل الاكتشاف بوجود أربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، وتمثل منكشفاتها، إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S)، المنبث، وكذلك بعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والأزوريت وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية.

وتضاف هذه الاكتشافات إلى قائمة الاكتشافات خلال عام 2022، والتي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.

(العربية)