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إقتصاد

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية

Lebanon 24
16-09-2022 | 03:23
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صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل خسارة أسبوعية في مخاوف من الطلب العالمي على الذهب الأسود.
ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 85.33 دولار للبرميل.
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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 91.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأميركي الأربعاء المقبل بعد بيانات التضخم الأميركية الأمر الذي سيلقي بظلاله على أسعار النفط.
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