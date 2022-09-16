البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

Advertisement

قرر البنك المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% إلى 7.5% سنويا.وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "في 16 سبتمبر 2022، قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5% سنويا. ولا يزال معدل النمو الحالي لأسعار المستهلك منخفضا، مما يساهم في مزيد من التباطؤ في التضخم".وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها اجتماع المركزي الروسي اليوم:- قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 7.5%.- التضخم في روسيا في عام 2022 سيكون في نطاق 11% - 13%، انخفض معدل التضخم السنوي في روسيا في أغسطس الماضي إلى 14.3%، ووفقا للتقديرات انخفض المؤشر في تاريخ 9 سبتمبر 2022 إلى 14.1%.- سيتخذ البنك المركزي المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم وعملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي.