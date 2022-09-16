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إقتصاد
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
16-09-2022
|
09:45
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واصل سعر صرف الدولار إرتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 38150 - 38250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 37950 - 38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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