الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار إرتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 38150 - 38250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 37950 - 38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.