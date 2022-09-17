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إقتصاد

نصف إنتاج النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي

Lebanon 24
17-09-2022 | 02:00
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كشفت وكالة "بلومبرغ" أن روسيا ستجد أسواقاً جديدة لنصف إنتاجها من النفط الخام، وهو ما سيرفضه الاتحاد الأوروبي اعتباراً من تشرين الأول المقيل.

 
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وبحسب الوكالة، يمكن لإندونيسيا وباكستان والبرازيل وجنوب إفريقيا وسريلانكا وبعض دول الشرق الأوسط، شراء ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام يوميا هذا الشتاء من روسيا.

 

و تضيف "بلومبرغ": يمكن لدول المنطقة الأخيرة فقط استيراد ما يصل إلى 500 ألف برميل من النفط الروسي يوميا. وستتاح لهذه البلدان الفرصة لإعادة توجيه بعض أحجام المواد الخام للتصدير.

 

وأفادت الأنباء الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وحلفاء من مجموعة السبع (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي سوف يفرضون حظرا على النقل البحري للنفط الروسي. في 5 أيلول والمنتجات النفطية في 5 شباط.

المصدر: سبوتنيك
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