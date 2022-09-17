29
o
بيروت
33
o
طرابلس
14
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
14
o
بشري
29
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات
Lebanon 24
17-09-2022
|
08:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A-/A-2".
وتوقعت في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
Advertisement
وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأميركي.
وأضافت أنها تتوقع نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
Lebanon 24
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
14:25 | 2022-09-16
16/09/2022 02:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
17/09/2022 12:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وقائع مُفاجئة تطرأ في سوق الدولار.. ماذا سيجري خلال يومين؟
Lebanon 24
وقائع مُفاجئة تطرأ في سوق الدولار.. ماذا سيجري خلال يومين؟
15:40 | 2022-09-16
16/09/2022 03:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في البقاع.. المشهد يُدمي القلوب! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع في البقاع.. المشهد يُدمي القلوب! (فيديو)
12:23 | 2022-09-16
16/09/2022 12:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات احتجاجيّة في الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
تحرّكات احتجاجيّة في الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة
13:45 | 2022-09-16
16/09/2022 01:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:40 | 2022-09-17
انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
05:46 | 2022-09-17
من هو الرجل الذي أطاح بجيف بيزوس في قائمة الأغنى بالعالم؟
05:16 | 2022-09-17
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لتطبيق قانون العمل وزيادة أجور عمال الافران
05:00 | 2022-09-17
سريلانكا تطلب قرضا روسيا لشراء منتجات النفط
02:43 | 2022-09-17
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:00 | 2022-09-17
نصف إنتاج النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي
فيديو
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
17/09/2022 16:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
17/09/2022 16:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
17/09/2022 16:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact