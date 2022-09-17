‏"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات

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وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "‏A-/A-‎‎2‎‏".‏وتوقعت في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأميركي.