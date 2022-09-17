تراحع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 38150 و38200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

Advertisement وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 38200 و38250 ليرة للدولار.