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إقتصاد
تراحع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
17-09-2022
|
12:51
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 38150 و38200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 38200 و38250 ليرة للدولار.
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