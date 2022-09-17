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إقتصاد

تراحع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
17-09-2022 | 12:51
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 38150 و38200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 38200 و38250 ليرة للدولار.
 
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