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إقتصاد
على أيّ تسعيرة إفتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
18-09-2022
|
02:14
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 38100 - 38200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 38150 - 38200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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