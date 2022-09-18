على أيّ تسعيرة إفتتح الدولار صباح اليوم؟

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 38100 - 38200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 38150 - 38200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.