الازمة الاقتصادية تتفاقم في المانيا... بعض الشركات تلجأ الى النفايات

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لجأت شركة تصنيع ورق التواليت الألمانية المشهورة "هاكلي" إلى النفايات الناتجة عن إنتاج القهوة للبقاء واقفة على قدميها، بعد الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد وارتفاع أسعار الكهرباء.وقبل عامين فقط، في ذروة جائحة فيروس كورونا، استفادت الشركة من تدافع المستهلكين على منتجاتها، حيث سارعوا إلى تخزين الضروريات.لكن مع انحسار الأزمة الصحية، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، شهدت تكاليف الطاقة الكهربائية ارتفاعا كبيرا أجبر "هاكلي" على تقديم طلب إفلاس مؤخرا.يمكن أن يكون الابتكار الآن هو مفتاح البقاء على الساحة، حيث يتم إنتاج كميات ضخمة من القهوة المطحونة كل عام من قبل صناعة الأغذية الأوروبية، ووجدت "هاكلي" طريقة لتحويل النفايات إلى مادة لصنع ورق التواليت (الحمام).في غضون ذلك، قالت كارين جونغ، كبيرة مسؤولي التسويق في الشركة الألمانية، إن الدفعة الأولى من ورق التواليت المصنع من بقايا القهوة المطحونة تم إنتاجها في مصنع الشركة في دوسلدورف الأسبوع الماضي.وأضافت جونغ أن "الهدف هو أن تشكل 20 إلى 25 بالمائة من حبيبات البن مادة لصنع الورق، لتحل محل لب الخشب"، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على الوصول إلى تلك المستويات.وأوضحت جونغ، التي لجأت شركتها إلى إجراءات الإفلاس في سبتمبر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة: "لا يبدو هذا كثيرا، لكن هذا يعني أنه يجب استخدام عدد أقل من الأشجار".وارتفع سعر لب الخشب، الذي يزداد الطلب عليه في الصين، أكبر مستهلك في العالم، بسرعة منذ عام 2020.وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الشركة نهجا غير عادي لإنتاج ورق الحمام. فقبل عامين، استخدمت العشب المزروع في راينلاند لصنع هذا الورق، كما قالت جونغ التي تدير الشركة مع زوجها."أ ف ب"