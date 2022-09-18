أطاح بجيف بيزوس... من أصبح ثاني أغنياء العالم؟ (صور)

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بثروة تبلغ 147 مليار دولار حقق الملياردير الهندي غوتام أداني اختراقاً كبيراً في عالم المليارديرات ليحتل المركز الثاني كأكثر المليارديرات ثراءً في العالم، متجاوزاً جيف بيزوس مؤسس أمازون، وقطب الموضة الفرنسي برنارد آرنولت أغنى رجل في أوروبا، وبيل غيتس ووران بافيت وغيرهما من المليارديرات الأكثر شهرة عالمياً، وفقاً لقائمة بلومبيرغ للمليارديرات.وجاء احتلال غوتام أداني البالغ من العمر 60 عاماً، المركز الثاني عالمياً بعد تحقيق مكاسب بلغت 70.3 مليار دولار في 2022، ليعزز قطب البنية التحتية الهندي من ثروته ويصبح الأكثر ثروة في آسيا بعد إزاحة مواطنه الأكثر شهرة الملياردير موكيش أمباني، فيما لا يزال الفارق كبيراً بين أداني وبين الأميركي إيلون ماسك مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس البالغة ثروته 264 مليار دولار يحتل بها المركز الأول في قائمة المليارديرات عالمياً.وتأتي ثروة أداني من أداء مجموعة أداني، أكبر مشغل للموانئ في الهند، وأكبر منتج وتاجر للفحم الحراري في الهند.