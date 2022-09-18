دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم الأحد، ما بين 38000 - 38100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 38100 - 38200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.