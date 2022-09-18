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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
18-09-2022 | 09:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم الأحد، ما بين 38000 - 38100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 38100 - 38200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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دولار

السوق الموازية

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