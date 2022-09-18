تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 37800 و 37900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 38000 - 38100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.