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إقتصاد
تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
18-09-2022
|
14:15
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 37800 و 37900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 38000 - 38100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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