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إقتصاد
في مصر... صادرات الغاز الطبيعي ترتفع بشكل ملحوظ
Lebanon 24
18-09-2022
|
23:52
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كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن توقعات بأن مصر قد تصدر 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الجاري وذلك بسبب ارتفاع أسعاره في أوروبا.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت بنسبة 98% خلال أول أربعة أشهر من عام 2022 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.9 مليار دولار.
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وأوضحت "بلومبرغ" أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا رئيسيًا للطاقة في المنطقة العربية وذلك عبر تسييل الغاز وإعادة تصديره، لافتة إلى أن إجمالي إنتاج الغاز الحالي في مصر يتراوح ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
ومن خلال بيانات وزارة البترول المصرية التي تؤكد استهدافها زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر إلى نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية، توقعت "بلومبرج" ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بنحو 35%، مقارنة بالسنة المالية الماضية، التي بلغت خلالها الاستثمارات 5.750 مليار دولار.
وبحسب "بلومبرغ" فإن اكتشاف حقل ظُهر في 2015 ساهم بشكل كبير في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تمامًا عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له."بلومبيرغ"
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