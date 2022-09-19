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إقتصاد

روسيا... أسعار الفائدة الى انخفاض

Lebanon 24
19-09-2022 | 05:00
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قرر البنك المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% إلى 7.5% سنويا.
وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "في 16 سبتمبر 2022، قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5% سنويا. ولا يزال معدل النمو الحالي لأسعار المستهلك منخفضا، مما يساهم في مزيد من التباطؤ في التضخم".
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وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها اجتماع المركزي الروسي اليوم:

- قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 7.5%.

- التضخم في روسيا في عام 2022 سيكون في نطاق 11% - 13%، انخفض معدل التضخم السنوي في روسيا في أغسطس الماضي إلى 14.3%، ووفقا للتقديرات انخفض المؤشر في تاريخ 9 سبتمبر 2022 إلى 14.1%.

- سيتخذ البنك المركزي المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم وعملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي.

- تشير البيانات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي الروسي للربع الثاني والمؤشرات التشغيلية إلى أن ديناميكيات النشاط التجاري أفضل مما كان متوقعا في يوليو 2022.

وعلى صعيد التداولات عقب صدور القرار ارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 14:15 بتوقيت موسكو، بواقع 20 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.01 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 10 كوبيكات إلى 59.88 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو." تاس"


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