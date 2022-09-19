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إقتصاد

سوريا تخفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار

Lebanon 24
19-09-2022 | 13:00
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قال البنك المركزي السوري في بيان، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ سعر السوق السوداء المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.

كان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 ليرة للدولار، وبالخفض الذي أقدم عليه البنك المركزي اليوم تكون العملة السورية قد فقدت نحو 7% من قيمتها.
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المصدر: العربية
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