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إقتصاد

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ 26 تموز 2022

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:00
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تراجعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 26 تموز 2022.

وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لشهر تشرين الأول المقبل، وفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، عند مستوى 1858 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك بانخفاض نسبته 4.6%.
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وللمقارنة فإن عقود الغاز الآجلة أغلقت تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى 1941.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

ولا تزال أسعار الغاز في أوروبا تتعرض لضغوطات بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا، والتي أثرت عليها العقوبات الغربية.
 
(روسيا اليوم) 
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