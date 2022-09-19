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إقتصاد

تصدير الحبوب من روسيا... اليكم آخر المعلومات

Lebanon 24
19-09-2022 | 23:02
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ناشد اتحاد الحبوب في روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلغاء رسوم التصدير العائمة المفروضة على صادرات الحبوب واستبدالها بآلية تشمل فرض حصص على صادرات الحبوب.

وجاء في المناشدة التي تقدم بها اتحاد الحبوب الروسي: "برأينا من الضروري اتخاذ مجموعة من التدابير التي هي أقل "تكلفة" للدولة، والتي تتضمن توفير الشروط اللازمة لتصدير الحبوب بشكل واسع من خلال إلغاء رسوم التصدير العائمة المفروضة على صادرات الحبوب والانتقال إلى الحصص في مجال صادرات الحبوب".
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وتم إرسال نسخة من المناشدة إلى رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستن، ووزير الزراعة الروسي دميتري باتريشيف.

وأضاف الاتحاد أن موسوم الحصاد الحالي يقترب من النهاية، وسط توقعات بمحصول قياسي من الحبوب عند مستوى 137 - 145 مليون طن، بما في ذلك 92 - 96 مليون طن من القمح.

وأشار الاتحاد إلى أن مستوى أسعار الحبوب في السوق المحلية يقترب لدى المزارعين من التكلفة، لذلك يجب تصحيح الوضع من خلال صادرات واسعة النطاق." نوفوستي"


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