Advertisement

إقتصاد

انخفاض ملحوظ لاحتياطات البن في البرازيل

Lebanon 24
20-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-992238-637992536547978057.jpg
Doc-P-992238-637992536547978057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه مخزونات البن في البرازيل إلى تسجيل مستوى قياسي متدن، على الرغم من أنَها أكبر منتج للبن في العالم. مما يهدد بارتفاع الأسعار في ظل التضخم المستمر في أسعار الغذاء.

وأعلن رئيس المجلس الوطني للبن في البرازيل، سيلاس برازيليرو، أن "مخزونات البن في البرازيل قد تنخفض إلى 7 ملايين كيس في مارس المقبل"، فيما يقول محللون إنَ المستوى الأكثر اعتدالا هو تسعة ملايين إلى 12 مليون كيس، يزن كل منها 60 كيلوغراما.
Advertisement

وقد انخفضت مخزونات قهوة "أرابيكا" في مستودعات الموانئ، والتي ترصدها Intercontinental Exchange، إلى أدنى مستوى لها منذ 23 عاما.

وقال نيلسون كارفالهايس، عضو مجلس إدارة مجموعة المصدرين في البرازيل Cecafe، إن المخزونات "منخفضة لدرجة أننا إذا حصلنا على محصول جيد العام المقبل، بالكاد ستتمكن البرازيل من تلبية الطلب"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى المطر فقط".

وأدى الضغط على المخزونات العالمية إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لقهوة "أرابيكا" في نيويورك بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين يتوقع المحللون استمرار ارتفاع الأسعار حتى في سوق البرازيل المحلية.

كما ارتفع سعر توصيل كيس من القهوة إلى المنطقة الاستهلاكية الرئيسية في ساو باولو 19% مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات من جامعة ساو باولو."بلومبيرغ"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:26 | 2022-09-20
06:36 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
03:50 | 2022-09-20
02:30 | 2022-09-20
02:30 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website