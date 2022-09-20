إنخفاض ملحوظ للدولار... إليكم تسعيرته عصر اليوم

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وبلغ عصر اليوم، 37950 - 38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 39000 - 39100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.