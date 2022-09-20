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إقتصاد
اتفاق سوري يوناني لإطلاق خط ملاحة بحري مباشر بين البلدين
Lebanon 24
20-09-2022
|
12:00
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وقعت غرفة تجارة وصناعة طرطوس في سوريا وغرفة تجارة وصناعة بيرايوس اليونانية، اتفاقية تعاون تتضمن إطلاق خط بحري مباشر بين طرطوس وبيرايوس.
وجاء توقيع الاتفاقية بعد زيارة القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق، نيكولاس بروتونوتاريوس، إلى غرفة تجارة وصناعة طرطوس في آذار الماضي، وبناء على المناقشات التي دارت بينه ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور قنصل اليونان في طرطوس، حازم دانيال، وبناء على المقترحات التي خلص إليها اللقاء، والتي كان بينها توقيع اتفاقية تعاون بين طرطوس وبيرايوس، وفتح خط بحري مباشر بينهما.
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وحسب بنود الاتفاقية، يدعم الطرفان تطوير الاتصالات المباشرة بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال وجمعياتهما في طرطوس وبيرايوس، ويطبق الطرفان جميع التدابير اللازمة لتنمية التعاون الثنائي بشكل أكبر والمشاركين على نطاق واسع.
ويتبادل الطرفان، ضمن اختصاصهما، معلومات اقتصادية وقانونية واسعة حول تنمية الاقتصاد الوطني، النشاط الاستثماري للأطراف، القوانين المعيارية ذات الصلة التي تنظم نشاطهما الاقتصادي الدولي، وغيرها من المواد الدعائية والإعلامية.
كما يتشاور الطرفان بانتظام في الأمور ذات الاهتمام المشترك، ويعقدان اجتماعات مشتركة لتحسين التجارة والاقتصاد والتعاون بين طرطوس وبيرايوس.
(روسيا اليوم)
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