دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. على أي تسعيرة أقفل؟

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وبلغ مساء اليوم، 37100 - 37150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 37950 - 38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.