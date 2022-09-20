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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
20-09-2022
|
14:00
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إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وبلغ مساء اليوم، 37100 - 37150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 37950 - 38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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