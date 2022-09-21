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إقتصاد

البراكس: للسماح بتسعير البنزين بالدولار

Lebanon 24
21-09-2022 | 04:43
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رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات  جورج البراكس في تصريح أن  "ما حصل اليوم في جدول تركيب الاسعار غير مقبول ، اذ ان هناك فرقا  اكثر من 1600 ليرة بين سعر صرف الدولار في الجدول حيث احتسب 36650 ليرة  والسعر الحقيقي عند شرائنا له عند الصرافين عند صدور الجدول يفوق 38100 ليرة".
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وأشار الى "خسائر كبيرة تتكبدها المحطات تفوق 25000 ليرة في كل صفيحة بنزين"، قائلاً: "لذلك حل واحد ووحيد وهو الذهاب إلى السماح للمحطات بتسعير البنزين بالدولار لنتفادى البلبلة التي تنتجها تقلبات الدولار وعدم استقراره".
المصدر: الوكالة الوطنية
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