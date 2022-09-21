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إقتصاد
البراكس: للسماح بتسعير البنزين بالدولار
Lebanon 24
21-09-2022
|
04:43
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رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح أن "ما حصل اليوم في جدول تركيب الاسعار غير مقبول ، اذ ان هناك فرقا اكثر من 1600 ليرة بين سعر صرف الدولار في الجدول حيث احتسب 36650 ليرة والسعر الحقيقي عند شرائنا له عند الصرافين عند صدور الجدول يفوق 38100 ليرة".
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وأشار الى "خسائر كبيرة تتكبدها المحطات تفوق 25000 ليرة في كل صفيحة بنزين"، قائلاً: "لذلك حل واحد ووحيد وهو الذهاب إلى السماح للمحطات بتسعير البنزين بالدولار لنتفادى البلبلة التي تنتجها تقلبات الدولار وعدم استقراره".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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