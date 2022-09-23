عجز في الميزانية... هذا ما ستعاني منه روسيا خلال العام 2022

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كشفت وثيقة حكومية روسية أن عجز الميزانية الروسية في العام 2022 سيصل إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي أو 1.313 تريليون روبل.وتتضمن الوثيقة التوجيهات الرئيسية لسياسة التعرفة الجمركية والضريبية لعام 2023 ولفترة التخطيط 2024 و2025، وفيما يلي أبرز النقاط:- تخطط وزارة المالية الروسية لاقتراض 1.7 تريليون روبل من خلال إصدار سندات في العام 2023، و1.9 تريليون روبل في العام 2024، وتريليوني روبل في العام 2025.- سيتم تزويد الميزانية الروسية في 2023 - 2025 بدخل إضافي من صادرات الغاز الطبيعي المسال ومن زيادة الضرائب على النفط والغاز.- يتوقع أن يصل الدين العام لروسيا إلى 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، وإلى 17.3% عام 2024، و 17.5% عام 2025.- يتوقع أن يصل عجز ميزانية روسيا في عام 2022 إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 1.313 تريليون روبل.- تخطط الحكومة الروسية لتخصيص 921 مليار روبل لتنفيذ المشروع الوطني الديمغرافي في عام 2023، و886 مليار روبل في عام 2024.- من المخطط تخصيص 310 مليارات روبل لتنفيذ المشروع الوطني للرعاية الصحية في عام 2023، و309 مليارات روبل في عام 2024.- سيتم تخصيص 208 مليارات روبل للمشروع الوطني "التعليم" في عام 2023، 221 مليار في عام 2024.- من المخطط تخصيص 145 مليار روبل للمشروع الوطني "العلوم والجامعات" عام 2023، و155 مليار روبل عام 2024."برايم"