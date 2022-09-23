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إقتصاد

عجز في الميزانية... هذا ما ستعاني منه روسيا خلال العام 2022

Lebanon 24
23-09-2022 | 08:00
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كشفت وثيقة حكومية روسية أن عجز الميزانية الروسية في العام 2022 سيصل إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي أو 1.313 تريليون روبل.

وتتضمن الوثيقة التوجيهات الرئيسية لسياسة التعرفة الجمركية والضريبية لعام 2023 ولفترة التخطيط 2024 و2025، وفيما يلي أبرز النقاط:
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- تخطط وزارة المالية الروسية لاقتراض 1.7 تريليون روبل من خلال إصدار سندات في العام 2023، و1.9 تريليون روبل في العام 2024، وتريليوني روبل في العام 2025.

- سيتم تزويد الميزانية الروسية في 2023 - 2025 بدخل إضافي من صادرات الغاز الطبيعي المسال ومن زيادة الضرائب على النفط والغاز.

- يتوقع أن يصل الدين العام لروسيا إلى 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، وإلى 17.3% عام 2024، و 17.5% عام 2025.

- يتوقع أن يصل عجز ميزانية روسيا في عام 2022 إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 1.313 تريليون روبل.

- تخطط الحكومة الروسية لتخصيص 921 مليار روبل لتنفيذ المشروع الوطني الديمغرافي في عام 2023، و886 مليار روبل في عام 2024.

- من المخطط تخصيص 310 مليارات روبل لتنفيذ المشروع الوطني للرعاية الصحية في عام 2023، و309 مليارات روبل في عام 2024.

- سيتم تخصيص 208 مليارات روبل للمشروع الوطني "التعليم" في عام 2023، 221 مليار في عام 2024.

- من المخطط تخصيص 145 مليار روبل للمشروع الوطني "العلوم والجامعات" عام 2023، و155 مليار روبل عام 2024."برايم"


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