ما النسبة التي تستحوذ عليها المرأة في سوق العمل السعودي؟

قالت بيانات رسمية صادرة من وزارة الموارد البشرية السعودية إن المرأة تستحوذ على ما نسبته 32.9% من سوق العمل السعودي.

ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فإن "مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدت إلى زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل بمختلف المجالات والمستويات الوظيفية".

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وعزت الجريدة السعودية هذا الإسهام إلى ما قامت به الوزارة من خلال "توفير الأدوات، وتقديم الدعم في مواصلات المرأة العاملة، ومراكز الضيافة اللازمة للأطفال، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة لها في مختلف المجالات الوظيفية، والمستويات الإدارية".

واوضحت أن هذه الإجراءات نتج عنها ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 إلى 33.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2022.



ولفتت إلى أن حصة المرأة السعودية في سوق العمل قد زادت تبعا لذلك إلى 32.9% بنهاية الربع الأول من 2022، مشيرة إلى تجاوز نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39% بنهاية 2021.

(سبوتنيك)