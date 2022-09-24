على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 37950 - 38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس.

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