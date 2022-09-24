27
o
بيروت
28
o
طرابلس
16
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
محاولات اميركية لخفض سعر النفط... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
24-09-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت صحيفة Wall Street Journal، سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجال ضخ السلع والمواد الأساسية بشكل كبير، بهدف اجتذاب الناخبين قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر.
وذكرت الصحيفة، أن التدخل السلعي الضخم الذي سمح به الرئيس جو بايدن في محاولة لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ترك بلاده مع أقل احتياطيات نفط استراتيجية خلال الـ40 عاما الأخيرة، وذلك قبيل الاضطراب المحتمل في أسواق الطاقة العالمية.
Advertisement
وقالت الصحيفة، إنه مع حلول 16 سبتمبر، بقي في احتياطي النفط الاستراتيجي فقط حوالي 427 مليون برميل من النفط، وهو الأدنى منذ عام 1984.
واعتبارا من 31 مارس، بعد أن أوعز بايدن بالإفراج عن حوالي 180 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، انخفض احتياطي الدولة بمقدار 155 مليون برميل، ولأول مرة منذ عام 1983 كان أقل من الاحتياطيات التجارية في البلاد.
ونوهت الصحيفة، بأنه على خلفية ضخ الدولة للسلع الأساسية ، تراجعت أسعار التجزئة للبنزين من أعلى مستوياتها التاريخية وتابعت انخفاضها على مدى ما يقرب من 100 يوم على التوالي. لقد بلغ متوسط سعر الغالون 3.689 دولار أمس مقابل 5.016 دولار في 14 يونيو.
وأشارت المقالة، إلى أن خصوم بايدن السياسيين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، يتهمون الإدارة الديمقراطية باستخدام احتياطيات النفط المخصصة للكوارث الطبيعية أو الحروب، وذلك بهدف تسجيل نقاط إضافية قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر."نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
Lebanon 24
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
06:46 | 2022-09-24
24/09/2022 06:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشترطه المصارف قبل فكّ الاضراب
Lebanon 24
هذا ما تشترطه المصارف قبل فكّ الاضراب
02:15 | 2022-09-24
24/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 500 ألف دولار... هشام حداد الى الـ"أم تي في"!
Lebanon 24
مقابل 500 ألف دولار... هشام حداد الى الـ"أم تي في"!
04:17 | 2022-09-24
24/09/2022 04:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-09-23
23/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:04 | 2022-09-24
24/09/2022 02:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2022-09-24
المحصول الزراعي في روسيا... هل يسجل أرقاما قياسية؟
09:45 | 2022-09-24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
08:00 | 2022-09-24
تركيا تكشف: نجري مفاوضات مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا
07:15 | 2022-09-24
اتفاقية بمليارات الدولارات مع "توتال إنرجايز" الفرنسية
06:00 | 2022-09-24
رئيس البنك الدولي يرفض التنحّي
04:00 | 2022-09-24
ما موقف ماليزيا من هيمنة دولة واحدة على الشؤون المالية العالمية؟
فيديو
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
24/09/2022 19:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
24/09/2022 19:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
24/09/2022 19:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact