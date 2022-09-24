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إقتصاد

المحصول الزراعي في روسيا... هل يسجل أرقاما قياسية؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 12:00
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كشفت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو، عن أن إجمالي محصول الحبوب هذا العام في روسيا قد يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 142 مليون طن.

وقالت المسؤولة الروسية: "هذا العام لدينا محصول حبوب قياسي. نتوقع أكثر من 140 مليون طن، وربما 142 مليون طن. وبالنسبة للقمح نتوقع أيضا محصولا مرتفعا جدا".
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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه عن آفاق الحصاد، أن المحصول هذا العام سيكون أكثر من 140 مليون طن من الحبوب.

وبحسب تقديرات وزارة الزراعة الروسية يمكن أن يصل إجمالي محصول الحبوب إلى 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح في تاريخ البلاد.

وآخر مرة تم فيها حصاد قياسي في روسيا في عام 2017، حينها بلغ الحصاد 135.539 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 86.003 مليون طن من القمح." نوفوستي"


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