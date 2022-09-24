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إقتصاد
فواتير التدفئة في النمسا ترتفع بنسبة 50%
Lebanon 24
24-09-2022
|
16:00
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رجحت صحيفة "كلاين تسايتونجمن" النمساوية ارتفاع فواتير التدفئة في البلاد هذا العام بمعدل 50 بالمئة، في ظل أزمة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا.
وأضافت الصحيفة أن كلفة التدفئة في فيينا اعتبارا من الخريف ستتضاعف، وفي ولاية ستيريا الاتحادية ستسجل ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة لـ100 ألف أسرة.
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وأشارت إلى أن قيمة الفاتورة ستزداد بنسبة 20 إلى 40 بالمئة قياسا بالعام الماضي في ولاية كارينثيا الفيدرالية." نوفوستي"
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