اتفاقية بمليارات الدولارات مع "توتال إنرجايز" الفرنسية

أعلنت شركة قطر للطاقة، المملوكة للحكومة، السبت، عن توقيع اتفاق بمليارات الدولارات مع شركة توتال إنراجيز الفرنسية، والتي إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" في تغريدة أنه جرى عن اختيار شركة توتال انرجيز كشريك لتطوير حقل الشمال الجنوبي بنسبة تبلغ 9.375%.

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بنسبة تبلغ 9.375 %.. #قطر للطاقة تعلن عن اختيار شركة توتال انرجيز كشريك لتطوير حقل الشمال الجنوبي .. وسيتم الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة#قنا pic.twitter.com/17lF69HMzp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 24, 2022

وأشارت إلى أنه سوف يجري الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة.



وقال وزير الطاقة القطري، سعد شريدي الكعبي، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة: إن الشركة انتهت من تشييد وعقود استئجار 60 ناقلة غاز طبيعي مسال طويلة المدى وقد تصل إلى 100 في المستقبل القريب.

(الحرة)