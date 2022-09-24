Advertisement

إقتصاد

اتفاقية بمليارات الدولارات مع "توتال إنرجايز" الفرنسية

Lebanon 24
24-09-2022 | 07:15
A-
A+
Doc-P-993821-637996258592520931.jpg
Doc-P-993821-637996258592520931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة قطر للطاقة، المملوكة للحكومة، السبت، عن توقيع اتفاق بمليارات الدولارات مع شركة توتال إنراجيز الفرنسية، والتي إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" في تغريدة أنه جرى عن اختيار شركة توتال انرجيز كشريك لتطوير حقل الشمال الجنوبي بنسبة تبلغ 9.375%.
Advertisement
 
 
وأشارت إلى أنه  سوف يجري الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة.

وقال وزير الطاقة القطري، سعد شريدي الكعبي، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة: إن الشركة انتهت من تشييد وعقود استئجار 60 ناقلة غاز طبيعي مسال طويلة المدى وقد تصل إلى 100 في المستقبل القريب.
 
(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-09-24
10:00 | 2022-09-24
09:45 | 2022-09-24
08:00 | 2022-09-24
06:00 | 2022-09-24
04:00 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website