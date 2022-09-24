دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وبلغ عصر اليوم السبت، 37600 - 37700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل صباحاً تسعيرة تراوحت ما بين 37950 - 38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.