على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

سجل سعر صرف الدّولار في السّوق الموازية، مساء اليوم السّبت، ما بين 37750 و37850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 37600 - 37700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.