Advertisement

إقتصاد

دولة خليجية تشترط اختبار قدرات الوافدين المهنية لمنح إذن العمل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-09-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-993954-637996742013003141.png
Doc-P-993954-637996742013003141.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لضمان "مستوى مهاري" جيد للعمالة القادمة، تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت لتطبيق اختبارات مهنية على عدد من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين.

 

ومن المتوقع أن تكون الاختبارات المعنية التي تطبقها جمعية "المهندسين" على الوافدين الجدد كمرحلة أولى، ثم يتم تعميمها على الراغبين في تجديد أذونات عملهم داخل البلاد.

 

وستكون الاختبارات شرطا لتجديد أذونات العمل وإصدارها، وفي حال التعثر فيها سيتم منح صاحب العلاقة مهلة لمغادرة البلاد، وفق ما نقلت صحيفة القبس" الكويتية.

 

وكشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي مبارك العازمي، أن الهيئة طلبت من نظيرتها في مصر، التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية استقدام العمالة المصرية إلى الكويت، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد، والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية، للحد من أي مخالفات تنتهي بترحيل المخالفين.

 

وأضاف أن الكويت دعت وزارة العمل المصرية إلى التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته، بما يكفل حماية حقوق العمال قبل سفرهم وضمان صحة وسلامة إجراءات استقدامهم.

 

ونفى العازمي أن يكون الوفد الكويتي صرح لوسائل إعلام في مصر، بشأن نية تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر أو غيرها من الدول، بخصوص آلية استقدام العمالة.

 

وأكد العازمي أن هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها، تنظم عملية إصدار أذونات العمل.

(العربية)

Advertisement
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-09-24
15:59 | 2022-09-24
14:00 | 2022-09-24
12:00 | 2022-09-24
10:00 | 2022-09-24
09:45 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website