مدينتان عربيتان من أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط

أفاد تقرير لمجلة "إيكونوميست" أن مدينتي أبوظبي ودبي في دولة الإمارات احتلتا المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووضع التصنيف الذي أعدته "وحدة المعلومات الاقتصادية" التابعة للمجلة الإمارات في مراتب متقدمة، بسبب جهودها في مواجهة فيروس كورونا، حيث أشار إلى تلقي قرابة 99 بالمئة من الأشخاص في الدولة لجرعتين على الأقل من لقاح كوفيد-19.

وأشار التقرير أيضا إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الإمارات للإبقاء على سير الأعمال وتجنب عمليات الإغلاق الشاملة منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا في 2020.

كذلك أرجع التقرير احتلال أبوظبي ودبي للمركزين المتقدمين إلى الانتعاش السريع نسبيا الذي سجل بالمدينتين بعد تراجع حدّة الوباء.

وشمل التقرير تقييم أداء 172 مدينة في 5 مؤشرات تشمل الثقافة والبيئة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والاستقرار.

وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم.

(سكاي نيوز)