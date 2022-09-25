على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 37800 و37900 ليرة للدولار الواحد.