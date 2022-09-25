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إقتصاد
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
25-09-2022
|
14:14
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 37800 و37900 ليرة للدولار الواحد.
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