عائدات السياحة ترتفع في تونس بشكل ملحوظ

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أعلن البنك المركزي التونسي أن عائدات السياحة في البلاد زادت بنسبة 86 بالمئة منذ بداية السنة وحتى الـ20 من سبتمبر الجاري، لتتجاوز 3 مليارات دينار.ووفق آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة، فقد سجل البنك المركزي ارتفاعا في مداخيل العمل المتراكمة بنسبة 15.6 بالمائة، لتتطور من 5.5 مليار دينار في سبتمبر 2021 إلى 6.4 مليار دينار حاليا.وفي المقابل، تراجعت خدمات الدين الخارجي التراكمي بنسبة 29 بالمائة لتستقر عند مستوى 6.1 مليار دينار.وكشف البنك المركزي أن احتياطي تونس من الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تطورت بشكل إيجابي في 23 سبتمبر 2022، لتبلغ نحو 23.8 مليار دينار (أي ما يعادل 112 يوما من التوريد)، مقابل 19.7 مليار دينار (122 يوما من التوريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.وتجاوز الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك، 11.9 مليار دينار وذلك في 22 سبتمبر 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها خلال سنة 2021."وسائل إعلام تونسية"