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إقتصاد
بين روسيا وتركيا... هل يتم اعتماد نظام "المقايضة"؟
Lebanon 24
26-09-2022
|
08:00
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ذكرت صحيفة "أيدينلك"، اليوم السبت نقلا عن رابطة المصدرين الأتراك (TİM)، أن تركيا تدرس إمكانية استخدام المقايضة في التجارة مع روسيا في حالة إغلاق أنظمة الدفع وتعزيز ضغط العقوبات.
ونوهت الصحيفة بأن رئيس رابطة المصدرين الأتراك، أوضح عندما سأله الصحفيون عن العمليات التجارية مع روسيا، أنه حتى لو تم تمديد العقوبات، فلن تكون هناك مشاكل في التجارة بين البلدين – على جدول الأعمال حاليا، بحث استمرار التجارة حتى من خلال استخدام المقايضة.
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وأضافت الصحيفة: "حتى إذا تم وقف وإغلاق أنظمة الدفع بالكامل، فمن الممكن مقايضة البضائع التركية بموارد الطاقة المشتراة من روسيا".
ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد قال في وقت سابق، إنه قد يتخذ القرار حول الاستخدام اللاحق لبطاقة "مير" الروسية في تركيا.
وفي صباح أمس الجمعة، كتبت صحيفة Yeni Şafak أن الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بفرض عقوبات عليها لاستخدامها نظام الدفع الروسي."نوفوستي"
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