بعد تراجعه أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 37500 و37600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان صرف الدولار قد سجل مساء أمس ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.