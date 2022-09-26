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إقتصاد
بعد تراجعه أمس.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
26-09-2022
|
02:55
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 37500 و37600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان صرف الدولار قد سجل مساء أمس ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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