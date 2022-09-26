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إقتصاد

إنخفاض ملحوظ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 09:44
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إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وسجّل عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 36750 و36750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 37500 و37600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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