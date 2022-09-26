إنخفاض ملحوظ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل ملحوظ، وسجّل عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 36750 و36750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 37500 و37600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.