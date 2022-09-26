بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وسجّل مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 36800 و36850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 36750 و36750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.