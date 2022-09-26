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إقتصاد

بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وسجّل مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 36800 و36850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 36750 و36750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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