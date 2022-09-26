تسرب الغاز من خط أنابيب ستريم 2 الروسي إلى بحر البلطيق

طلبت السلطات الدنماركية من السفن الابتعاد لمسافة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية عن منطقة قبالة جزيرة بورنهولم، بعد تسرب للغاز خلال الليل من خط أنابيب نورد ستريم 2 المملوك لروسيا في بحر البلطيق.



وبعد الإعلان الذي صدر عن هيئة الملاحة الدنماركية بشأن رصد تسرب غاز قرب مسار "نورد ستريم 2"، أكّدت الشركة المشغّلة له في بيان الخبر.

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وأشارت هيئة الملاحة الدنماركية في إشعار للسفن، إلى أن "تسرّب الغاز في جنوب شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية يشكّل خطرًا على الملاحة البحرية".





ولفتت مصادر غير رسمية لوكالة "فرانس برس" إلى "فرض حظر على حركة الطيران فوق المنطقة المحدّدة".



وقبيل إعلان السلطات الدنماركية عن الحادث، تحدّث وزير الاقتصاد الألماني عن تحقيقه في انخفاض غير مفسّر وسريع في ضغط تدفق الغاز عبر خطّ أنابيب "نورد ستريم 2".



ولوحظ هذا الانخفاض ليل الأحد الاثنين، بحسب الهيئة المشغّلة لـ"نورد ستريم 2"، و"تمّ إبلاغ السلطات البحرية في ألمانيا والدنمارك والسويد وروسيا على الفور".



وأضافت الهيئة "بفضل هذا التعاون مع السلطات البحرية، تمّ تحديد موقع الحادث في المنطقة الاقتصادية الخالصة الدنماركية في جنوب شرق بورنهولم".



وأوضح المتحدث باسم هيئة "نورد ستريم 2" أولريش ليسيك لوكالة فرانس برس الاثنين أن الخطّ كان قد "تمّ تحضيره على المستوى التقني" و"تم ملؤه بالغاز"، رغم إلغاء افتتاحه في مطلع العام ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا.



وكان خط الأنابيب هذا المثير للجدل يهدف إلى تعزيز قدرات تصدير الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، بالإضافة إلى خط أنابيب غاز "نورد ستريم 1".

وأوقفت مجموعة "غازبروم" الروسية الضخّ عبر هذا الأخير بشكل كامل في مطلع سبتمبر.