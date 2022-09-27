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إقتصاد

"بيتكوين" ترتفع وتتجاوز الـ 20 ألف دولار!

Lebanon 24
27-09-2022 | 05:00
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للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، تجاوزت عملة بيتكوين، اليوم الثلاثاء، مستوى 20 ألف دولار ، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.

 

وارتفعت "بيتكوين"، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 5% لتصل إلى 20286 دولارا.

 

وصعدت "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولارا.

 

وتراجع الدولار قليلا بعدما سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس الاثنين، حيث صعد 0.29% إلى 143.78 ين، مواصلا صعوده نحو أعلى مستوى وصل إليه منذ 24 عاما عندما سجل 145.90 يوم الخميس.

 

لكن الدولار انخفض إلى 140.31 في نفس اليوم بعد تدخل السلطات اليابانية وقيامها بشراء الين لأول مرة منذ عام 1998.

 

وارتفع مؤشر الدولار 0.76% إلى 114، وقد وصل في وقت سابق إلى 114.58 لأول مرة منذ أيار 2002.

(العربية)

 

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المصدر: العربية
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