بنك إنجلترا يحدد موعد طرح أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

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قال بنك إنجلترا، الثلاثاء، إن الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث من المتوقع أن يبدأ طرحها للتداول بحلول منتصف عام 2024.وأضاف البنك المركزي في بيان أنه سيكشف عن صورة الملك الجديد لاستخدامها على الأوراق المالية المصنوعة من مادة البوليمر بحلول نهاية العام.وأشار إلى أنه لن يتم إجراء أي تغييرات إضافية على الأوراق النقدية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيهاً إسترلينياً و50 جنيهاً إسترلينياً، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".يأتي ذلك، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في وقت سابق من هذا الشهر بعد 70 عاماً من حكمها، وتم طباعة صورتها على الأوراق النقدية للمملكة المتحدة منذ عام 1960. وستظل أوراق البوليمر الحالية التي تعرض صورتها بمثابة "مناقصة قانونية" وستتم إزالتها فقط من التداول بمجرد تلفها وفقاً لبنك إنجلترا.