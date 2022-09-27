إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم

بعدما إفتتح دولار السوق الموازيّة صباحا على تسعيرة تراوحت ما بين 36800 و36900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، إرتفع سعر الصرف عصراً، وسجّل تسعيرة تتراوح ما بين 37800 و37900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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