بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وسجّل مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 37900 و38000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 37800 و37900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.