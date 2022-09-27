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إقتصاد
أسعار الغاز في اوروبا ترتفع من جديد
Lebanon 24
27-09-2022
|
23:05
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عادت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية للارتفاع اليوم، بعد جلسات من التراجع، حيث ألقت الأضرار التي تعرض لها خط الأنابيب "السيل الشمالي" بظلها على إمدادات الوقود الأزرق من روسيا.
وقفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم بأكثر من 12% لتصل إلى أكثر من 1900 دولار لكل ألف متر مكعب. ووفقا للبيانات فقد صعدت العقود الآجلة بنسبة 12.2% إلى 1936.5 دولار لكل ألف متر مكعب.
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وأمس أمس الاثنين، تم الإعلان عن انخفاض الضغط في 3 أنابيب من "السيل الشمالي 1 و2" جراء حدوث أعطال في الأنابيب، واليوم لم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال نتيجة أعمال تخريبية.
وزادت الحادثة من الضغوطات على سوق الغاز الأوروبية، إذ أعلن مشغل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم إيه جي" أن الأضرار التي حدثت غير مسبوقة، ويصعب معرفة متى يمكن استئناف ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي-1" من الناحية الفنية.
ويأتي ذلك على الرغم من أن إمدادات الوقود الأزرق عبر "السيل الشمالي-1" (خط أنابيب من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) متوقفة منذ نحو شهر." RT + برايم:"
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