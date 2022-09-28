خطر جديد يهدد العالم... أزمة غذاء عالمية تلوح في الافق

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن إنتاج بلاده من الحبوب هذا العام يمكن أن يتجاوز 150 مليون طن، منها 100 مليون طن من القمح، وهو رقم قياسي على مدار تاريخ روسيا.وأضاف بوتين -خلال كلمته في اجتماع الحكومة الروسية المنعقد عبر تقنية الفيديو- إن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية لا يزال يواجه تعقيدات، وهو ما يهدد بحدوث أزمة غذاء عالمية.وأشار الرئيس الروسي إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا يمكن أن تلحق الضرر بسوق الغذاء العالمي، ولا علاقة للعملية العسكرية بذلك، واتهم الدول الغربية بإذكاء أزمة الغذاء العالمية عبر الحصول على الحبوب الأوكرانية واستثناء الدول الفقيرة.وذكر أن 203 سفن شحن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية منذ بداية سبتمبر/أيلول الحالي، 4 منها فقط اتجهت إلى الدول الفقيرة.وكان بوتين قد انتقد -خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري- سياسات الغرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدول الغربية تواصل التصرف بنهج استعماري في ما يخص موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية.وأشار وقتها إلى أن 3% فقط من كميات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة والبقية إلى الدول الأوروبية."الجزيرة"