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إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
28-09-2022 | 03:16
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 38200 و38300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر تراوح ما بين 37900 و38000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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سعر الصرف

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